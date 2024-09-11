Maltepe’de 19 yaşındaki genç tabancayla kafasına sıkarak intihar etti

Olay, gece saatlerinde Yalı Mahallesi Erkılıç Çıkmazı Sokak’ta gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki S.K., akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle evinde silahla başına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevreleyerek detaylı inceleme yaptı.

Genç, Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, polis intihar olayıyla ilgili soruşturma başlattı.