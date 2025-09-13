Maltepe’de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Kaynak: İHA
Maltepe’de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Maltepe'de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maltepe'de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Maltepe Çınar Mahallesi Tuğçe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Tekirdağ'da Türkiye'nin Yunanistan galibiyetini dev ekranda izlediler
Tekirdağ'da Türkiye'nin Yunanistan galibiyetini dev ekranda izlediler
Labubu bebekleri için "ruhunu sattı" Şaka gibi olay!
Labubu bebekleri için "ruhunu sattı" Şaka gibi olay!
Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de
Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de
Feci kazada otomobil hurdaya döndü! 1 ölü, 8 yaralı
Feci kazada otomobil hurdaya döndü! 1 ölü, 8 yaralı
DEM Parti'den çok konuşulacak anayasa açıklaması!
DEM Parti'den çok konuşulacak anayasa açıklaması!