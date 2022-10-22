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Maltepe’de 5 farklı hırsızlık suçu işleyen şüpheli kıskıvrak yakalandı

Maltepe’de Temmuz ile Ekim ayları arasında 5 farklı hırsızlık suçu işleyen, cep telefonu, bisiklet, saat ve gözlük gibi eşyalar çalan şüpheli polisin takibi ile yakalandı. Zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 19:23
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Maltepe’de 5 farklı hırsızlık suçu işleyen şüpheli kıskıvrak yakalandı

Maltepe’de 5 farklı hırsızlık suçu işleyen şüpheli kıskıvrak yakalandı
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Maltepe’de 26 Temmuz ile 11 Ekim tarihleri arasında meydana gelen 5 farklı hırsızlık olayında 3 adet cep telefonu, 2 adet bisiklet ve bisiklet aparatları, 1 adet saat, gözlük ve kolye çalındı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak hırsızlık olaylarının gerçekleştiği adres çevrelerinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olaylarını benzer suçlardan kaydı olan A.G isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs 16 Ekim tarihinde Maltepe ilçesinde yakalandı. Şahsın üstünde ve adresinde yapılan aramalarda; 1 adet scooter, 3 adet cep telefonu, 3 adet ayakkabı, 1 adet güneş gözlüğü, 2 adet bisiklet ve bisiklet aparatları, 1 adet bileklik, güvenlik aparatları, 1 adet kolye ve çeşitli markalara ait elbiseler ele geçirildi. Ayrıca adreste yapılan arama sırasında, adres içinde bulunan G.B. isimli şahsın 3 adet hırsızlık suçundan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi.

Yakalanan ve hakkında iş yerinden hırsızlık, açıktan hırsızlık, bisiklet hırsızlığı ve otodan hırsızlık suçlarından işlem yapılan şahıs 16 Ekim tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Şahsın bina içerisinde bisiklet çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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