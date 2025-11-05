Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kasım ayı itibarıyla budama mevsiminin başlaması üzerine harekete geçti.

İlçedeki ağaç, çalı ve bitkileri, sağlıklı büyüyebilmeleri ve genç sürgün verebilmeleri için budamaya başlayan ekipler, öncelikle vatandaşlardan gelen talep üzerine aydınlatmaları kapatan, elektrik tellerini örten ve tehlikeye neden olabilecek ağaçlara müdahale etti. Belirlenen adreslerde gerekli önlemleri alarak ağaçları budayan ekiplere temizlik personeli de eşlik etti.

Vatandaşlar, budama talepleri için 444 1 706’dan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne budama mevsiminin sona ereceği mart ayına kadar talepte bulunabilecek.