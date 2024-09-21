Maltepe’de alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 araca çarptı

Kaynak: İHA
Maltepe’de alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 araca çarptı

Maltepe'de caddede hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi.

Maltepe'de sabah saatlerinde caddede hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, park halindeki 3 otomobile çarptı. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü polis merkezine götürülürken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Maltepe Feyzullah Caddesi'nde meydana geldi. Caddede hızla ilerleyen ve alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından, alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü polis merkezine götürüldü. Zarar gören araçların sahipleri ise sabah olduğunda araçlarının kazaya karıştığını öğrendi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.

Maltepe’de alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 araca çarptı

Maltepe’de alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 araca çarptı

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