Maltepe’de düzenlenen “Felsefe Söyleşileri” bitti

Maltepe Belediyesi'nin "Felsefenin Gör Dediği" atölye çalışmaları, düzenlenen üçüncü söyleşiyle sona erdi. Metafizik, felsefe tarihi, felsefenin amacı, felsefe anlayışları, insan felsefesi, sistematik felsefe gibi kavramların masaya yatırıldığı söyleşilerde üçüncü toplantının konusu siyaset felsefesi oldu. Bu felsefe türünün ana kavramları olan “kamu”, “etik” ve “insanilik” kavramlarına eleştirel olarak yeni bakış açıları getirilmeye çalışıldı.

Felsefenin her şeyden önce her şeye ve tüm kavramlara şüpheyle ve sorgulayıcı biçimde bakması gereğini belirterek sözlerine başlayan Çotuksöken, “Felsefe, ister bizim düşünmemizde, ister bilmemizde, eylemde bulunmamızda ve bunları hayata geçirmemizde başka bir değişle teorik ve pratik bütün çalışmalarımızda ana kılavuzumuzdur. Felsefe denilince neyi anlıyorsanız, nasıl bir anlayışınız varsa; insana bakışınızla bu bir orantılılık içerisinde, bir uyum içerisindedir. Bu, aynı zamanda felsefe eğitimi içinde bir ölçü oluşturabilir. Felsefi görüş, acaba bu dünyanın içinde insana mı dayalı ki benim görüşüm öyle, yoksa bu dünyayı aşan daha yüce olduğu düşünülen bir varlığa mı dayalı” ifadelerini kullandı.

Kant, Platon, Sokrates gibi örneklerle konuşmasını zenginleştiren Prof. Dr. Çotuksöken, metafizik, etik, ahlak, siyaset ve kamu konularına da değindi. Çotuksöken, şunları söyledi:

“AHLAK VE ETİK ARASINDA FARK VAR”

“Ahlak felsefesi ile ilgili geçen hafta belirlemeleri yaptık. İnsanlar olarak toplum içinde yaşayan; toplumsal, tarihsel ve kültürel varlıklar olarak eylemlerimizi, davranışlarımızı veya ilişkilerimizi hayata geçirirken kendisine uyuduğumuz kurallar, gelenekler, görenekler, ilkeler bütün bunlarla bizim ahlak bağlantımızı oluşturuyor. Bunun üzerinde durmanız gerekir diye düşünüyorum. Ahlak toplumsaldır, tarihseldir, kültüreldir. Ne zaman ki biz ahlakı büyüteç altına alırız, ahlakın bilgisine erişmeye çalışırız, bu etik çalışmadır, etiktir. Bakın ahlakla etik arasına ben çok ciddi fark koyuyorum. Günlük dilde bu çoğunlukla üzerinde durulmayan bir yöndür, birbirine karıştırılır. O anlamda daha net bir şey söylemeye çalışıyorum. Bunun üzerinde bence düşünmelisiniz. Birtakım şeyleri eleştirirken, karşı çıkarken, yasak koyarken, sınırlar çizerken aslında bilgiye dayalı olmanın ötesine geçip gelenekler, görenekler, aile ilişkileri, akrabalık ilişkileri, bunları dikkate alırız. Yani bu toplumsal ahlaktır. Mesela benim çocukluğumda erkek çocuklarının saç uzatması, sakal bırakması, bıyık bırakması hoş karşılanmazdı. Yine kız çocuklarının lise yıllarında tırnaklarını uzatması, oje sürmesi gibi... Bunların ahlakla filan hiç ilgisi yok, aslında bu modadır, popüler kültürün getirdiği şeylerdendir.”

SİYASET VE KAMU

Siyaset konusunda da fikirlerini açıklayarak konuşmasını sürdüren Çotuksöken, “Siyaset her şeyi, herkesi, her türlü var olanı ilgi alanı içine alır. Siyasetin dış dünyası, insan davranışları, eylemleri ve ilişkileridir. Siyaset ile politika eşanlamlıdır, birbirlerinin yerine kolaylıkla kullanılabilirler. Örneğin günlük dilde bir eğitim politikasından, üretim politikasından, çalışma politikasından, sağlık politikasından söz edilir. Siyaset felsefesini mercek altına alırsak, bu alanın önemli kavramlarının neler olduğunu görebiliriz. Bunlardan en önemlisi kamu kavramıdır. Mesela cemaatler, cemaatçilik, bu türden topluluklar bir kamu mudur? Bizim birey veya yurttaş olarak, ağdaş olarak etik, hukuk ve siyaset üçlüsü içinde varlığımızı sürdürdüğümüzü iddia edebilir miyiz” diye sordu.

Etkinliğin sonunda söyleşinin ana konuğu Çotuksöken, Maltepe Belediyesi ve Belediye Başkanı Esin Köymen’e teşekkür etti.