Maltepe'de feci kaza! Araç yoldan çıkarak takla attı: 4 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Maltepe'de feci kaza! Araç yoldan çıkarak takla attı: 4 kişi yaralandı

Maltepe'de, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halinde olan Abdultayyip Yaşar(20) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili araştırma başlattı.

Maltepe'de feci kaza! Araç yoldan çıkarak takla attı: 4 kişi yaralandı

Maltepe'de feci kaza! Araç yoldan çıkarak takla attı: 4 kişi yaralandı

Maltepe'de feci kaza! Araç yoldan çıkarak takla attı: 4 kişi yaralandı

Maltepe'de feci kaza! Araç yoldan çıkarak takla attı: 4 kişi yaralandı

Maltepe'de feci kaza! Araç yoldan çıkarak takla attı: 4 kişi yaralandı

Maltepe'de feci kaza! Araç yoldan çıkarak takla attı: 4 kişi yaralandı

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