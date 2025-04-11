Maltepe’de halı sahada son nefesini verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Maltepe’de halı sahada maç sırasında Cihan Yerlikaya, isimli kişi fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahalesi saha içinde yapılan Yerlikaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 6 Nisan Pazar günü Esenkent Mahallesi'nde bulunan halı sahada meydana geldi. Cihan Yerlikaya, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yerlikaya'yı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Cihan Yerlikaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yerlikaya'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FENALAŞTIĞI ANLAR KEMARADA

Cihan Yerlikaya'nın halı sahada fenalaştığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe’de halı sahada son nefesini verdi

Maltepe’de halı sahada son nefesini verdi

Maltepe’de halı sahada son nefesini verdi

Maltepe’de halı sahada son nefesini verdi

Maltepe’de halı sahada son nefesini verdi

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