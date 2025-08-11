Maltepe'de hasat zamanı! Vatandaşlara terapi gibi geliyor

50 yaş üstündeki vatandaşlara yönelik hizmet veren Maltepe Belediyesi'ne bağlı Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nde bulunan hobi bahçesinde vatandaşlar, çeşitli sebze ve meyve yetiştiriyorlar.

TERAPİ NİTELİĞİNDE

Sabahın ilk ışıklarıyla beraber merkeze gelerek fidelerinin bakımını yapan vatandaşlar merkezin kendilerine bir terapi gibi geldiğini söylüyorlar.

50 yaş ve üzerindeki vatandaşlara hizmet veren merkezden faydalananlar, şunları söyledi:

-Necmiye Çarpar: "2 yıl önce emekli oldum, ne yapacağımı bilemedi. Bu hizmet evden çıkmamı sağlıyor. Burası seni hayata katıyor. Sabah kalkıp bahçeme geliyorum. Burası çok büyük bir terapi. Esin Başkana ve burada çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.”

-Songül Kaya: “Bu merkezi ilk duyduğum zaman buraya gelmeye ne gerek var diyordum ama şimdi iyi ki buraya gelip kayıt olmuşum diyorum. Sabah erkenden gelip çapalayıp yabani otları topluyorum. Toprakla uğraşmak çok iyi geliyor.”

-İsmet Çöl: “Burada çok güzel zaman geçiriyorum. Bahçeden bazen üç saatte çıkmıyorum. Kompost gübre yapmayı da öğrettiler. Bu sene fide ekiminde suni gübre yerine kompost gübre kullandım. Evde çöp çıkmıyor. Çıkan çöpleri gübre üretiminde burada kullandım. Fidelerimiz ürün vermeye başladı. Burası nefes aldığımız bir yer. Burada insanlar iletişim halinde oluyor, sporda yapmış oluyorsunuz. Çiftçi çocuğuyum. Büyük şehirlerde topraktan uzaklaştık. Toprağı çok seviyorum. Toprağın dilini az çok bilirim. 40 yıl sonra bu özlemimi gideriyorum. Baktığım alanlar arkadaşlarımıza örnek oluyor. Toprak çok değerli bir şey. Kıymetini bilmek gerekiyor.”