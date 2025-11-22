Maltepe'de bir otomobilin hatalı sollama yapması nedeniyle duran araca çarpan motosikletliye başka bir araç çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı şeritten gelen otomobilin hatalı sollama yapması nedeniyle diğer otomobil aniden durmak zorunda kaldı. Bu sırada arkadan gelen motosiklet sürücüsü duran araca çarparak yola savruldu. Savrulan motosikletliye de karşı yönden gelen başka bir otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.