Maltepe'de havuz deposunda korkutan yangın

Yangın, saat 08.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi, Manolyacı Sokak'ta bulunan 2 katlı polyester havuz imalathanesinde meydana geldi.

İddiaya göre; imalathanenin depo kısmında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Dumanlar ve alevler kısa sürede imalathanenin bir kısmını kapladı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin merkezine ulaşarak yangına merdiven aracıyla müdahale etti.

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Ekipler, alevlerin imalathanenin bitişiğinde bulunan binaya sıçramaması için yoğun çapa sarf etti.

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Polis ekipleri imalathanenin çevresine şerit çekerek çevrede önlem aldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

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Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle imalathanenin depo kısmında hasar oluşurken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Görgü tanığı Ayhan Aydoğdu, "Polyester havuz malzemesi yapıyorlar. Yanıcı ve kimyasal maddeler var. İtfaiye ekipleri geldi. Söndürme çalışmaları yapıyor.

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Komşular dışarıya çıktı. Bizde görüp geldik. Alt tarafta bodrum var. Orada çıkmış yangın" dedi.