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İnleme sesi kulaklarda çınladı. Kanlı eğlence

Maltepe’de, eğlenmek için bir apartman dairesinde buluşan arkadaş grubu arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı. Yaşanan olay sonrası yaralı şahsın çığlıkları, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 11:39
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Maltepe'de inleme sesi kulaklarda çınladı. Kanlı eğlence

İnleme sesi kulaklarda çınladı. Kanlı eğlence
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İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe’de meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde bir apartman dairesinde eğlenmek için buluşan bir grup şahıs arasında sözlü tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesiyle taraflardan birinin çıkardığı silah arbede esnasında ateş aldı ve Turgut S. isimli vatandaş yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay sonrası yaralı şahsın çığlıkları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre sakinlerinde Esra Batal, “Önce bağrışma sesleri duyduk. Biz de ne olduğunu anlamak için dışarıya çıktık. Biri acı içinde bağırıyordu. İlk başta ne olduğunu da anlayamadık. Sanırım kavga çıkmış, biri de arkadaşını yaralamış. Sonrasında polisler ve sağlıkçılar geliyor. Yaralıyı götürüyorlar” diye konuştu.

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