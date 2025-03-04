Maltepe’de iyilik hareketi

Maltepe Belediyesi ve sanatçı Haluk Levent tarafından kurulan dayanışma ve yardımlaşmaya dayalı sivil toplum kuruluşlarından olan Ahbap el ele verdi ve Maltepe'deki kediler için sıcak yuvalar hazırladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait şantiye alanında bir araya gelen onlarca Ahbap üyesi, müdürlük ekipleriyle birlikte maharetlerini göstererek ilçedeki kediler için kedi evleri hazırladı.

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Onlarca kedi evinin hazırlandığı çalışma sonrası aynı ekiplerce kedi evleri parklara ve kamusal alanlara yerleştirildi.

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Aynı zamanda mama da dağıtılan çalışmalarda ahşaptan yapılan kedi evlerinin üzerine yağmurdan daha az etkilenmeleri için naylon kaplama yapıldı.