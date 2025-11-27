Maltepe Yalı Mahallesine kafenin önüne gelen 2 şüpheli havaya ateş açarak kaçtı. Saldırı 16 Eylül'de saat 22.25 sıralarında meydana geldi. Açılan ateş sonucu kapıda bekleyen müşteriler büyük panik yaşadı. Yaşanan panik güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken 24 Eylül Çarşamba günü kafeterya önüne yeniden gelen motosikletli 2 kişi bu kez iş yerini kurşunladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında iş yerine 3 kurşun isabet ettiği belirlendi.

ŞÜPHELİNİN 15 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin olayın ardından peşlerindeki polislerden kurtulmak için Yalova'ya kaçtıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda adresleri tespit edilen 2 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.B.'nin (25) daha önceden poliste 26 suç kaydı bulunduğu ve hakkındaki 4 yıl 2 ay hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli T.K.'nin (24) ise daha önceden poliste 15 suç kaydı bulunduğu, hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.