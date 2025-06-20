Maltepe'de karne heyecanı

Kaynak: ANKA
Maltepe'de karne heyecanı

Maltepe Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören minikler, karnelerini aldı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrencilere bu mutlu günlerinde aileleri ve öğretmenleri de eşlik etti.

Maltepe Belediyesi’ne bağlı 9 kreşte eğitim gören öğrenciler, karne heyecanını yaşadı. Yuvamız Maltepe Zübeyde Hanım Çocukevi’nde eğitim gören çocuklar, 2024-2025 eğitim öğretimi yılını başarıyla tamamlarken, bu mutlu günlerinde velileri de onları yalnız bırakmadı.

Karne dağıtım töreni nedeniyle süslenen ve öğrencilerin çeşitli el işlerini içeren sergilerle bezenen kreşlerde büyük coşku yaşandı. Öğrenciler “karne hatırası”, “iyi tatiller”, “dönemin yıldızları”, “tatil zamanı”, “tatile uçuyoruz” ve “kıpır kıpır için karne aldığım için” yazan stantlar önünde birlikte fotoğraf çektirirken, yaptıkları el işlerini de gösterme fırsatı buldu.

Yıl sonunda düzenlenen etkinlikler, karne dağıtım töreni sonrası çekilen toplu fotoğrafla son buldu.

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