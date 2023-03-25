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Maltepe'de otomobil kaldırımda bulunan 4 kişiye çarptı 

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan biri seyyar satıcı 4 kişiye çarptı. 

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 15:09
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Maltepe'de otomobil kaldırımda bulunan 4 kişiye çarptı 

Maltepe'de otomobil kaldırımda bulunan 4 kişiye çarptı 
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Kaza saat 12.00 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 KR 9016 plakalı Aytekin Ölmez yönetimindeki otomobil, Martılar Çıkmazı Sokağı'ndan caddeye çıktığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan seyyar satıcı Ferman Taşdemir ile diğer 3 kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin çarptığı 4 kişi kaldırıma savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan seyyar satıcı Ferman Taşdemir ile diğer yaralı 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Otomobilin, sokaktan gelerek kaldırıma çıkması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.  Kazada hafif yaralanan Arslan Uzun, "Araç karşıdan geldi. Biz görmedik. Seyyar satıcının üzerine çıktı. Bende elimden ve dizimden yaralandım. Seyyar satıcının durumu ağırdı. Çöp bidonu ve direk olmasaydı bizde gitmiştik" dedi. 

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