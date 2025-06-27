Maltepe'de parklar yenileniyor

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki parkların temizlik ve bakımlarıyla ilgilenirken bir yandan da talep gelen parklarda yenilenme çalışması yapıyor. Bu kapsamda Başıbüyük Atatürk Parkı ve Zümrütevler Cüneyt Sokak Parkı’nda revize çalışması başlatıldı.

Atatürk Parkı’nda arazi tesviyesi yapıldı, yürüyüş yolu sınırları, çocuk oyun alanı ve fitness alanı için bordür taşı hattı, sulama tesisatı hattı ve beton oturma duvarları için ahşap kalıp çekildi. Parka bordür hattı çekilmesinin ve ahşap kalıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından beton dökülecek, çocuk oyun alanı, fitness alanı, yürüyüş yolu için epdm zemin imalatı, beton yürüyüş yüzeylerinin üstüne granit taşı ve bazalt plak taşı zemin imalatı yapılacak. Ayrıca basketbol sahasının üstüne akrilik zemin uygulaması, yeşil alan bırakılan yerlere çim serimi ve peyzaj alanlarına çalı dikimi yapılacak.

FİTNESS ALANI İÇİN BORDÜR TAŞI HATTI ÇEKİLDİ

Cüneyt Sokak Parkı’nda ise arazi tesviyesi yapıldı, yürüyüş yolu sınırları, çocuk oyun alanı ve fitness alanı için bordür taşı hattı çekildi ve 2 set teras alanına şev taşı ve duvar için arazi tesviyesi yapıldı. Bordür hattı çekilmesi ve ahşap kalıp işlemleri bittikten sonra parka beton dökülerek çocuk oyun alanı, fitness alanı, yürüyüş yolu için epdm zemin imalatı yapılacak. Ayrıca beton yürüyüş yüzeylerinin üstüne açılı küp taş zemin uygulaması, yeşil alan bırakılan yerlere çim serimi yapılacak ve peyzaj alanlarına çalı dikimi gerçekleştirilecek.