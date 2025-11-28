Maltepe Belediyesi, afet anında tehlike yaratabilecek klima, direk, elektrik kabloları, dış cephe kaplamaları, kent mobilyaları ve levhalar gibi yapıları tespit etmek amacıyla çalışma başlatıyor. Altıntepe Mahallesi’nde başlayacak çalışmayla afet öncesi riskler azaltılarak daha güvenli yaşam alanları oluşturmak hedefleniyor.

Maltepe Belediyesi, ilçeyi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Afet İşleri Müdürlüğü tarafından Altıntepe Mahallesi’ndeki afet risklerini belirlemek için bir çalışma yapılacak. Altıntepe Mahalle Muhtarlığı ve Antiquake Risk Avcısı Topluluğu’nun da destek vereceği "Risk Avı" farkındalık kampanyası kapsamında 30 Kasım Pazar günü saat 10.00-16.00 arasında mahalledeki cadde ve sokaklarda inceleme yapılacak. İnceleme kapsamında klima, direk, elektrik kabloları, dış cephe kaplamaları, kent mobilyaları ve levhalar gibi olası bir afet sırasında risk oluşturabilecek yapılar tespit edilerek kayıt altına alınacak. Afet öncesi riskleri azaltarak daha güvenli yaşam alanların hedeflendiği çalışmada elde edilen veriler değerlendirilerek önlemler alınacak.