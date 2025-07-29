Maltepe'de servis otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Maltepe'de servis otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var...

Maltepe'de, iddiaya göre havalimanına işçi taşıyan servis otobüsü, şoförünün rahatsızlanması üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Maltepe'de, iddiaya göre havalimanına işçi taşıyan servis otobüsü, şoförünün rahatsızlanması üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada şoförle birlikte 8 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, havalimanına işçi taşıyan 34 LCB 031 plakalı servis otobüsü, şoförünün rahatsızlanması üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu.

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Kazada şoför ile birlikte 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı.

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Polis kazayla ilgili çalışma başlattsı.

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