Maltepe’de sokak torbacılarına operasyon: 2 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Maltepe’de sokak torbacılarına operasyon: 2 kişi yakalandı

İstanbul Maltepe'de sokak satıcılarını yönelik torbacılara düzenlediği operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılara ait yerde yapılan aramada 229,7 gram marihuana, 34,87 gram kokain, 144 gram likit halde uyuşturucu madde, 2 cep telefonu, 25 bin 700 lira ele geçirildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Fındıklı Mahallesi Limon Sokak'ta uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair ihbar aldı. Ekipler, F.K.'nin E.E.'nin çantasına uyuşturucu madde koyduğunu tespit etti. F.K. ve bir şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Maltepe’de sokak torbacılarına operasyon: 2 kişi yakalandı

F.K.'nin zula evi olarak kullandığı belirlenen adreste yapılan aramada ise 229,7 gram marihuana, 34,87 gram kokain, 144 gram likit halde uyuşturucu madde, 2 cep telefonu, 25 bin 700 lira ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen F.K." nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Maltepe’de sokak torbacılarına operasyon: 2 kişi yakalandı

Maltepe’de sokak torbacılarına operasyon: 2 kişi yakalandı

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