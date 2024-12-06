Maltepe’de sokak torbacılarına operasyon: 2 kişi yakalandı

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Fındıklı Mahallesi Limon Sokak'ta uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair ihbar aldı. Ekipler, F.K.'nin E.E.'nin çantasına uyuşturucu madde koyduğunu tespit etti. F.K. ve bir şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

F.K.'nin zula evi olarak kullandığı belirlenen adreste yapılan aramada ise 229,7 gram marihuana, 34,87 gram kokain, 144 gram likit halde uyuşturucu madde, 2 cep telefonu, 25 bin 700 lira ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen F.K." nin emniyetteki işlemleri sürüyor.