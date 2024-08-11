Maltepe'de süt yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

İstanbul Maltepe Küçükyalı Mahallesi, Feyzullah Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında trafik kazası yaşandı.

İddiaya göre, M.T. hakimiyetindeki 34 RN 6886 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken, A.G. kontrolündeki 34 KF 8590 plakalı süt yüklü kamyonetine yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yatarak 10 metre sürüklenirken, çevredekiler araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsünü çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri hastaneye kaldırırken, polis ekipleri cadde üzerinde emniyet şeridi ile önlem aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

"KAMYONETİN YERE YATTIĞINI GÖRDÜM"

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Osman Şimşek, "Balkonda oturuyordum, ses geldi. Kamyonetin yere yattığını gördüm. Vatandaşlar şoförü çıkardılar araçtan. Sonrasında ekipler müdahale etti olaya" dedi.