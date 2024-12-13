Maltepe'de tırnakçılık yöntemi kamerada

Olay, 10 Aralık'ta Maltepe Fındıklı Mahallesindeki şarküteri dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki E.A.Y. dükkana girerek peynir almak istediğini söyledi. Çalışan tarafından peyniri hazırlanan hırsız, kasaya yöneldi.

E.A.Y. kasada duran iş yeri çalışanını tırnakçılık yöntemiyle bin lira dolandırdı. Parayı alan hırsız, daha sonra dükkandan çıkarak uzaklaştı. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızın tırnakçılık yöntemiyle bin lira çaldığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu hırsız, İdealtepe Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

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E.A.Y.'nin polis merkezinde yapılan sorgulamasında "hırsızlık', "dolandırıcılık', "yankesicilik" ve "kasten yaralama" suçlarından çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi.

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Şüpheli E.A.Y.'nin işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.