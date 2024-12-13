Maltepe'de tırnakçılık yöntemi kamerada

Düzenleme: Kaynak: DHA

Maltepe Fındıklı mahallesinde bir şüpheli peynir alıyormuş gibi yapıp şarküteri dükkanına geldi. Kasadaki iş yeri çalışanını tırnakçılık yöntemiyle bin lira dolandırdı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 10 Aralık'ta Maltepe Fındıklı Mahallesindeki şarküteri dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki E.A.Y. dükkana girerek peynir almak istediğini söyledi. Çalışan tarafından peyniri hazırlanan hırsız, kasaya yöneldi.

E.A.Y. kasada duran iş yeri çalışanını tırnakçılık yöntemiyle bin lira dolandırdı. Parayı alan hırsız, daha sonra dükkandan çıkarak uzaklaştı. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızın tırnakçılık yöntemiyle bin lira çaldığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu hırsız, İdealtepe Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

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E.A.Y.'nin polis merkezinde yapılan sorgulamasında "hırsızlık', "dolandırıcılık', "yankesicilik" ve "kasten yaralama" suçlarından çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi.

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Şüpheli E.A.Y.'nin işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Maltepe'de tırnakçılık yöntemi kamerada

Maltepe'de tırnakçılık yöntemi kamerada

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