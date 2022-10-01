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Maltepe'de toprak altında can pazarı 

Maltepe’de bir inşaatta işçilerin temel attığı sırada istinat duvarı çöktü. Ekipler tarafından kurtarılan iki işçi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 13:27
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Maltepe'de toprak altında can pazarı 

Maltepe'de toprak altında can pazarı 
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İHA'nın haberine göre, olay, Maltepe Çınar Mahallesi Karadut Sokak’ta bir inşaatta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, işçilerin temel attığı esnada istinat duvarı çöktü. 

Dört gün önce işe başlayan ve kuzen olan Servet ve Fikret Karakuş göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonrasında iki yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şantiye personeli, "Demirci çalışırken toprak kaymış. Bir sıkıntısı yok. Hastaneye kaldırdılar" dedi.

 

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