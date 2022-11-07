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Sürücülerden yolda yumruklu kavga

Maltepe sahilde yol verme tartışması yaşayan iki araç sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. İkilinin yerlerde devam eden kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 07:13
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Maltepe'de yaşandı. Sürücülerden yolda yumruklu kavga

Sürücülerden yolda yumruklu kavga
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İHA'nın haberine göre, olay, akşam saatlerinde Maltepe sahil yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde seyir halinde olan iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Işıklarda duran araç sürücüleri arasında devam eden sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. 

Araçlarından inen taraflar dakikalarca kavga etti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tartışan tarafların yumruklarla kavga ettiği ve yere düştükten sonrada kavgaya devam ettikleri görülüyor.

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﻿Sürücülerden yolda yumruklu kavga
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﻿Sürücülerden yolda yumruklu kavga
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