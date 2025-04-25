Maltepe’de yıkım çalışması!

Maltepe Belediyesi ilçedeki işgallere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kamu arazilerindeki işgallere yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Zabıta ve emniyetin iş birliğiyle Zümrütevler Mahallesi'nde Emek Caddesi ve Altıntabak Sokak arasında kalan ve kamusal alan olarak görülen boş arazideki baraka, kafes ve kümes tarzı yapılar yıkıldı.

Yine aynı çalışmalarda Girne Mahallesi, Girne Caddesi'nde yer alan dere kenarındaki yapılar da yıkıldı. İş makinesi ve kamyonların da eşlik ettiği çalışmalarda çıkan molozlar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kaldırıldı.

YOL VE KARAVAN İŞGALLERİ DE KALDIRILDI

Zabıta ekipleri, 16 Nisan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleriyle birlikte Turgut Özal Bulvarı, Rıhtım Caddesi, Küçükyalı Sahil ve Yalı Mahallesi'ndeki 13 karavanı da çektirdi.

Yine ilçe merkezinde, Atatürk ve Feyzullah caddelerinde de esnaf işgallerinden kaynaklanan sorunlara müdahale eden ekipler, duba, tabela, varil, rolap gibi yolu kapatan ve yaya geçişine engel olan malzemeleri de topladı.

Vatandaşlar zabıta ekiplerine belediye hattından telefonla ulaşarak ihbarda bulunabilecek.