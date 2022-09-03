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Yüzmek için denize giren 17 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Maltepe’de serinlemek için denize giren 2 kişinin yüzmek için peşinden giden 17 yaşındaki genç boğuldu.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 09:52
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Maltepe’de yüzmek için denize giren genç boğularak hayatını kaybetti

Yüzmek için denize giren 17 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti
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Olay, Maltepe Sahili'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe Sahil Parkı'nda 17 yaşlarında yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 gençten 2'si serinlemek için denize girerek açıldı. Kıyıda kalan ve henüz ismi belirlenemeyen genç ise beline bağladığı 2 pet şişe ile denize atladı. Denize atlayan genç kısa sürede suda batarak boğuldu. 

Arkadaşlarının boğulduğunu fark eden gençler ise durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Sahil güvenlik ekipleri boğulan genci denizden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yabancı uyruklu gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden yabancı uyruklu şahsın cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi.

''ATLAR ATLAMAZ BATMIŞ''

Olayın olduğu yerde tekne sahibi olan Fatih Tellioğlu, "Ben ilk geldiğimde çocuğu denizin dibinden almışlardı. Ben gidip baktım burada tanıdıklarımdan mı diye ama değilmiş. Burada gençler var Afgan gençler, onlar 4-5 kişi gelmişler ikisi karşı kayalıklara geçmiş. Kıyıda kalan genç ise kıyıdan denize atlamış, atlar atlamaz da batmış. Her hangi bir bağırma sesi olmamış. Arkadaşları fark edince gelip bakmışlar denizin dibinde yatıyormuş” dedi.

Kaynak: İHA

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