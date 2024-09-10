Maltepe’de zincirleme kaza! 6 araç karıştı

İstanbul Maltepe'de, D100 Karayolu Ankara istikametinde sabahın erken saatlerinde zincirleme bir kaza meydana geldi.

Saat 05.00 civarında yaşanan olayda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Hyundai marka 17 ABD 601 plakalı araç, orta şeritten sol şeride dikkatsiz bir şekilde geçmeye çalışırken, arkadan gelen Seat marka 06 DFB 894 plakalı otomobille çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından arkadan gelen 4 araç daha duramayarak kazaya dahil oldu.

Toplamda 6 aracın karıştığı kazada, bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerindeki bazı araçlar kullanılamaz hale gelirken, çevredeki diğer sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirirken, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

İlginç bir şekilde, kazanın yaşandığı sırada karşı yönden geçen bir motosiklet sürücüsü, hızlanarak kazazedelere alaycı bir şekilde el salladı. Motosikletlinin bu davranışı polis ekiplerinin dikkatini çekti ve sürücü hakkında da inceleme başlatıldı.

Kazaya karışan araçlar çekilirken, polis ekipleri olayla ilgili rapor hazırlamaya devam etti.