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Sokak düğününde çatışma çıktı: 5 yaralı

Maltepe’de sokak içerisinde yapılan düğüne katılan akrabalar arasında silahlı çatışma çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Taraflar arasında çıkan çatışma hastane önünde arbedeye dönüştü. 

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 08:52
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Maltepe'deki sokak düğününde çatışma çıktı: 5 yaralı

Sokak düğününde çatışma çıktı: 5 yaralı
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İHA'nın haberine göre, olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Maltepe’de meydana geldi. Sokak içerisinde yapılan düğüne katılan ve aralarında husumet olan iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Taraflardan biri yanında taşıdığı silahı çıkararak karşı tarafa 16 el ateş açtı. 

Karşı taraf ise bıçak ve taşlarla saldırdı. Olayda kardeş oldukları öğrenilen A. B., O. B., ve B. B. yaralanırken karşı aileden ise E. Ç. ve henüz kimliği belirlenmeyen 1 kişi yaralandı. 

Yaşanan olay sonrası hızla adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse yaralıları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Çıkan kavgada yaralanan B. B.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"20 EL ATEŞ EDİLDİ"

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını öğrenen yakınları, hastane önünde karşı karşıya geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Taraflar arasında yer yer çıkan arbedeyi polis ekipleri önledi.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Turan Kantar, “Kendi düğünleri vardı. Dışarıdan bir grubun geldiği söyleniyor. Önce kuru sıkı silah sıkıldı. Ardından pompalı tüfekle ateş açtılar. Yaklaşık 20 el ateş açıldı. Birbirine taş ve sopalarla saldırdılar. Sanırım 5 yaralı vardı. Polis ekipleri geldi. Burada önlem aldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı” dedi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olaya karışan şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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