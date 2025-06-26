Maltepeliler İstanbul Boğazı’nda mavi yolculukta

Gezinin ilk gününde Maltepe'nin 18 mahallesinden gelen vatandaşlar Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nden 6 otobüs ile yola çıktı. Vatandaşlar, Valide Sultan Gemisi ile Üsküdar'dan hareket ederek boğazın kıyılarında yolculuk ederek Üsküdar'a geri döndü. Gezide vatandaşlar, aileleri ve mahalle komşuları ile müzik ve dans eşliğinde eğlenirken İstanbul Boğazı'nın incisi yalılarını, yalı camilerini, saraylarını, köprülerini ve eşsiz manzarasını yakından gördüler.

"GÜNLÜK HAYATIN STRESİNDEN UZAKLAŞTIK"

Mavi yolculuğa katılanlardan Aygül Tezcan, boğaz havasında harika bir gezi yaptıklarını ifade etti. Seda Yarkaya ise, bu geziyle günlük hayatın stresinden uzaklaştıklarını belirterek Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'e sunduğu hizmetten dolayı teşekkür etti.