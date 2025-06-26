Maltepeliler İstanbul Boğazı’nda mavi yolculukta

Kaynak: İHA
Maltepeliler İstanbul Boğazı’nda mavi yolculukta

Maltepe Belediyesi'nce Maltepeli vatandaşlar için 24-27 Haziran tarihlerinde Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul Boğazı'nda ücretsiz gemi gezisi düzenlenmeye başladı.

Gezinin ilk gününde Maltepe'nin 18 mahallesinden gelen vatandaşlar Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nden 6 otobüs ile yola çıktı. Vatandaşlar, Valide Sultan Gemisi ile Üsküdar'dan hareket ederek boğazın kıyılarında yolculuk ederek Üsküdar'a geri döndü. Gezide vatandaşlar, aileleri ve mahalle komşuları ile müzik ve dans eşliğinde eğlenirken İstanbul Boğazı'nın incisi yalılarını, yalı camilerini, saraylarını, köprülerini ve eşsiz manzarasını yakından gördüler.

"GÜNLÜK HAYATIN STRESİNDEN UZAKLAŞTIK"

Mavi yolculuğa katılanlardan Aygül Tezcan, boğaz havasında harika bir gezi yaptıklarını ifade etti. Seda Yarkaya ise, bu geziyle günlük hayatın stresinden uzaklaştıklarını belirterek Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'e sunduğu hizmetten dolayı teşekkür etti.

aw484500-04.jpg

aw484500-05.jpg

aw484500-06.jpg

Son Haberler
Yatırımdaki yeni gözdeyi açıkladı! İslam Memiş ezberleri bozdu
Yatırımdaki yeni gözdeyi açıkladı! İslam Memiş ezberleri bozdu
Yaz aylarıyla birlikte artış yaşandı! Uzmanlar uyarıyor: Yaşlılar ve çocuklar tehlikede
Yaz aylarıyla birlikte artış yaşandı! Uzmanlar uyarıyor: Yaşlılar ve çocuklar tehlikede
CHP'den Meclis'te dikkat çeken sanat hamlesi
CHP'den Meclis'te dikkat çeken sanat hamlesi
3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Bir babanın en zor sınavı...
3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Bir babanın en zor sınavı...
Gizem Karaca anne oldu! Bebeğin adını bakın ne koydu
Gizem Karaca anne oldu! Bebeğin adını bakın ne koydu