Maltepeliler “Züğürt Ağa"ya yoğun ilgi gösterdi

Kaynak: ANKA
Maltepeliler “Züğürt Ağa"ya yoğun ilgi gösterdi

Maltepe Belediyesi'nin Yazlık Sinema Günleri, “Züğürt Ağa” filminin gösterimiyle sona erdi. İdealtepe’deki 50. Yıl Parkı’nda düzenlenen geceye ilçeliler yoğun ilgi gösterdi.

Maltepe Belediyesi'nin Yazlık Sinema Günleri, “Züğürt Ağa” filminin gösterimiyle sona erdi. İdealtepe’deki 50. Yıl Parkı’nda düzenlenen geceye ilçeliler yoğun ilgi gösterdi.

Maltepe Belediyesi tarafından bir süredir düzenlenen Yazlık Sinema Günleri, Nesli Çölgeçen imzalı, 1985 yapımı ve başrollerini Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Füsun Demirel, Nilgün Nazlı ve Kemal İnci gibi isimlerin paylaştığı “Züğürt Ağa” filminin gösterimi ile sona erdi.

İdealtepe 50. Yıl Parkı’nda yediden yetmiş yediye herkesin zevkle izlediği ve çeşitli ikramların dağıtıldığı gecede kahkahalar eksik olmadı.

Son Haberler
Türkiye Dünya'yı kazandı
Türkiye Dünya'yı kazandı
Kritik hafta: Altın için perşembe alarmı!
Kritik hafta: Altın için perşembe alarmı!
İsrail ordusu durmuyor, bir vahşet daha! Yardım bekleyen 5 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusu durmuyor, bir vahşet daha! Yardım bekleyen 5 kişi hayatını kaybetti
Eski Fenerbahçeli Süper Lig'e döndü: İstanbul takımına imza attı
Eski Fenerbahçeli Süper Lig'e döndü: İstanbul takımına imza attı
DEM, şimdi de Şeyh Said ve asilerin mezarının peşine düştü!
DEM, şimdi de Şeyh Said ve asilerin mezarının peşine düştü!