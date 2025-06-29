Maltepeliler “Züğürt Ağa"ya yoğun ilgi gösterdi

Maltepe Belediyesi'nin Yazlık Sinema Günleri, “Züğürt Ağa” filminin gösterimiyle sona erdi. İdealtepe’deki 50. Yıl Parkı’nda düzenlenen geceye ilçeliler yoğun ilgi gösterdi.

Maltepe Belediyesi tarafından bir süredir düzenlenen Yazlık Sinema Günleri, Nesli Çölgeçen imzalı, 1985 yapımı ve başrollerini Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Füsun Demirel, Nilgün Nazlı ve Kemal İnci gibi isimlerin paylaştığı “Züğürt Ağa” filminin gösterimi ile sona erdi.

İdealtepe 50. Yıl Parkı’nda yediden yetmiş yediye herkesin zevkle izlediği ve çeşitli ikramların dağıtıldığı gecede kahkahalar eksik olmadı.