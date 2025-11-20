Bursa'nın İznik ilçesi ile Yenişehir arasındaki karayolunda uçuruma yuvarlanan malzeme yüklü tırda sürücü ile yanındaki 1 yolcu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İznik-Yenişehir karayolunun 1. virajı olarak bilinen noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Erçay'ın kullandığı malzeme yüklü tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Ekipler zorlu çalışmalar sonucu tırın bulunduğu noktaya ulaşırken, sürücü Ramazan Erçay ile yanındaki yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.