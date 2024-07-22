Mama parası yüzünden veterinere saldırdılar

Kocaeli'de müşteri, alışveriş yaptıktan sonra para sebebiyle tartıştığı veteriner hekimi 2 arkadaşıyla darp ederek yerlerde sürükledi. Veteriner hekimin burnu kırılırken, yaşanan dehşet anları anbean kameralara yansıdı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir veteriner kliniğine gelen vatandaş, 245 liralık mama için 400 lira ödedi. Veteriner hekim bozuk parası olmadığını söyleyince vatandaş da ibana ödeme yapmayı teklif etti. İlk başta ödeme karşılığı dekont göndermeyi kabul eden müşteri sonrasında reddederek veterinere hakaret etti ve klinikten çıktı. Bir süre sonra 2 arkadaşıyla gelen müşteri veterineri darp ederek yerde sürükledi.

Klinikte yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.