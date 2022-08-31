﻿Konyaspor'dan flaş transfer: Gol makinesini aldı

Konyaspor, golcü sorununu flaş bir transfer yaparak çözdü.

Yeşil beyazlı kulüp son iki sezon Hatayspor'da toplam 31 gol atan Senegalli santrfor Mame Diouf'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Arabam.com Konyaspor’umuz, forvet oyuncusu Mame Diouf ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz Hakan Faydasıçok katıldı.

Kariyerinde daha önce Manchester United, Stoke, Hannover, Blackburn ve Molde takımlarında forma giyen Diouf, son olarak Süper Lig'de Hatayspor'da oynadı. Bonservis bedeli ödemeden kadromuza kattığımız Diouf, 2021-2022 sezonunda Hatayspor forması ile 37 maça çıktı. Senegalli forvet, sezonu 12 gol 3 asist yaparak tamamladı.

Mame Diouf, yeni sezonda 99 numaralı formamızı terletecek."