Mame Thiam galibiyeti "Emmoğlu" ile kutladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mame Thiam galibiyeti "Emmoğlu" ile kutladı

Eyüpspor’a Sivasspor maçında galibiyeti getiren golü atan Mame Thiam’ın galibiyet sevinci sosyal medyada gündem oldu. Thiam, 3 puanı, Ferdi Tayfur’un efsane şarkısı ile kutladı.

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 89. dakikada Mame Thiam'ın attığı golle 1-0 yendi.

Süper Lig'de bu sezon 12. kez fileleri havalandıran ve gol krallığı yarışında Victor Osimhen ve Youssef En Nesyri ile birlikte 3. sırayı paylaşan Thiam, karşılaşmanın ardından Ferdi Tayfur'un unutulmaz şarkısı "Emmioğlu" ile galibiyet sevincini yaşadı.

Eyüpspor'un soyunma odasında çalan şarkıya eşlik eden Senagalli santraforun bu performansının videosu, eflatun sarılı kulübün sosyal medya hesabından "Mame Thiam’dan galibiyet şarkısı." açıklamasıyla paylaşıldı.

32 yaşındaki futbolcunun videosu kısa sürede büyük beğeni topladı.

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