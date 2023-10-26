Mame Thiam için emeklilik sinyali. Ali Çamlı açıkladı

Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 9. haftasında Çaykur Rizespor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından kulüpte bayram havası yaşandığını dile getirdi.

Çaykur Rizespor karşısında iyi bir takım oyunu sergilediklerini belirten Çamlı, "Sakatlar döndü, yeni transferler takıma uyum sağlamaya başladı. Bunlarla birlikte Çaykur Rizespor maçını kazandık. Sakatlıktan dönen oyuncular, ilerleyen haftalarda daha verimli olacak. Maç eksiklerini giderip, hocanın onlara verdiği görevleri yerine getirme konusunda hassasiyet gösterdikleri zaman Kayserispor başka bir noktaya gidecek." diye konuştu.

Çamlı, iyi bir takıma ve teknik heyete sahip olduklarını, son haftalarda ortaya konulan oyunun da yapılan transferlerin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini aktardı.

Ligde 8 kez fileleri havalandıran takımın en golcü ismi Mame Thiam'la ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çamlı, şunları kaydetti:

Vallahi her maçta gol atsın da gol kralı olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Thiam bizim takımımızda son derece pozitif bir karakter. Gerçek bir kaptan. Kendini şu anda Kayseri'nin öz evladı gibi hissediyor. Kaptanlığı da çok iyi yapıyor.

Toparlayıcı bir yapısı var. Thiam bu takıma çok lazım. O da burayı seviyor. Bizim için değerli olan bu. Hakikaten bir Kayserili gibi bu kulübe kendini adapte etti. İnşallah bundan sonra da bizimle yola devam etmesini istiyoruz. Daha doğrusu bu kulüpten emekli olsun istiyorum.