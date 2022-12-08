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Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı

ABD’de Başkan Joe Biden yönetimi, Türk iş insanı Sıtkı Ayan ve şirketlerine yönelik, İran Devrim Muhafızları adına petrol satışı ve kara para akladığı gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 23:53
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Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı

Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
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ABD’de, Türk iş insanı Sıtkı Ayan ve şirketlerine yönelik yaptırım uygulandı.

ABD Hazine Bakanlığı yetkilisinin Reuters’a yaptığı açıklamaya göre, Türk iş insanı Sıtkı Ayan’ın şirketleri üzerinden İran petrolü için uluslararası satış ve sevkiyat sözleşmeleri oluşturulduğuna ilişkin belgeler üzerine ABD makamları harekete geçti.

Belgelerde Ayan’ın şirketleri üzerinden kara para aklandığı ve İran’ın Kudüs gücü adına petrol satışları gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ayan’ın Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok ülkeyle, yüz milyonlarca dolar değerindeki İran petrolünü satmak için sözleşme yaptığı belirtildi.

20’DEN FAZLA ŞİRKETE YAPTIRIM

Ayan’ın oğlu Bahaddin Ayan, ortağı Kasım Öztaş ve diğer ortaklarla birlikte Cebelitarık merkezli bir holding şirketi olan ASB Şirketler Grubu da dahil olmak üzere 26 şirkete yaptırım uygulandı.

ABD Hazine Bakanlığı, Ayan ve şirketlerinin ABD’deki varlıklarının dondurulduğunu ve ülkede işlem yapmalarının yasaklandığını duyurdu. Bakanlık, Ayan’ın şirketleriyle de çalışanların yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarı yaptı.

ABD’nin yaptırım kararı, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Suriye meselesindeki anlaşmazlıklar ve Ankara’nın Rus hava savunma sistemlerini satın alması da dahil olmak üzere bir dizi sorun nedeniyle gergin olduğu bir zamanda geldi.

SITKI AYAN KİMDİR?

AKP iktidarları döneminde parlayan isimlerin başında gelen Sıtkı Ayan'ın, WikiLeaks'te de Malta belgelerinde de adı geçiyordu. Adı İran ile yapılan ticari anlaşmalar ve yüksek devlet teşvikleriyle anılan Sıtkı Ayan, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği ‘Man Adası' olayında da gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinin milyonlarca dolarlık para trafiği yaşadığı iddia edilen Man Adası'nda ‘1 sterlinlik' şirketin tek yönetim kurulu üyesi olan Sıtkı Ayan, Sivas'ın Gölova beldesinde doğup büyüdü, İstanbul İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi.

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