Man City efsanesi, Newcastle United'a katıldı

Kulüp, geçen sezonun Kadınlar Ulusal Ligi Kuzey Premier Ligi şampiyonluğunu bitime iki maç kala garantilemesinin ardından şimdi Barclays Kadınlar Şampiyonası'na hazırlanıyor.

İngiltere, South Shields'da büyüyen Stokes, son dokuz yılını Manchester City'de geçirmiş ve kulübün dokuz büyük şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynamıştı. Takımıyla imza attığı başarılar arasında 2016'da kazanılan WSL şampiyonluğu ve üç FA Kupası zaferi de yer alıyordu.

32 yaşındaki sol bek, City'ye katılmadan önce ABD kolej liginde zaman geçirdi ve bu süre zarfında Ocak 2014'te Norveç'e karşı İngiltere Milli Takım formasını ilk kez sırtına geçirdi. Stokes, ülkesi adına 69 maça çıktı ve Euro 2022 kadrosunda yer aldı.

Newcastle Teknik Direktörü Becky Langley Stokes'un transferinden sonra "Ülkenin en iyi defans oyuncularından birini aldık. Çok mutluyum" diye konuştu.