Man City son nefeste kazandı: Aston Villa direnemedi

Premier League'de zirve takibini sürdüren Manchester City, sahasında Aston Villa karşısında zorlu bir mücadele verdi. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmayı başardı.

MAÇIN DETAYLARI

Manchester City, karşılaşmaya hızlı başladı ve 7. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golde Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez'in hatası dikkat çekti. Konuk ekip Aston Villa'nın cevabı gecikmedi. 18. dakikada Ruben Dias'ın Jacob Ramsey'e yaptığı faul sonrası kazanılan penaltıyı gole çeviren Marcus Rashford, skora 1-1 eşitlik getirdi.

İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelenin ikinci yarısı büyük bir çekişmeye sahne oldu. Her iki takım da galibiyet golü için fırsatlar yakalarken, maçın kilidini çözen gol uzatma dakikalarında geldi. Jérémy Doku'nun asistinde topu ağlara gönderen Matheus Nunes, Manchester City'ye 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu.

PUAN DURUMU ETKİSİ

Bu galibiyetle Manchester City, Premier League'de puanını artırarak lig tablosunda üçüncü sıraya yerleşti. Aston Villa ise deplasmandan puansız ayrılarak sıralamadaki yerini koruma mücadelesi verdi. Karşılaşma, futbolseverlere büyük heyecan yaşattı.