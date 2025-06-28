Manastırda cinsel istismar depremi: Başrahip istifasını verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Manastırda cinsel istismar depremi: Başrahip istifasını verdi

İsviçre'nin tarihi Saint-Maurice Manastırı, uzun süredir devam eden cinsel istismar iddialarıyla sarsılırken, bağımsız bir komisyonun raporuyla onlarca vakanın ortaya çıkması üzerine Başrahip Jean César Scarcella görevinden ayrıldı.

İsviçre'nin köklü dini yapılarından Saint-Maurice Manastırı, 1960 ile 2024 yılları arasında çoğu reşit olmayanlara yönelik en az 67 cinsel şiddet vakasının yaşandığını açıkladı. Avgustin Tarikatı'nın görevlendirdiği bağımsız soruşturma komisyonu raporunda, bu eylemlerden en az 30 din adamının sorumlu olduğu belirtildi.

Vatikan, Papa Leo XIV'ün, 73 yaşındaki Başrahip Jean César Scarcella'nın istifasını kabul ettiğini bildirdi. Scarcella, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle Eylül 2023'ten beri görevinden uzaklaşmıştı. Manastır, yayımlanan raporun ardından mağdurlardan "koşulsuz af" diledi ve bağımsız bir irtibat kişisi atanacağını içeren bir eylem planı duyurdu.

Rapor, manastır yönetiminin ve yerel yetkililerin sorumluluğu gizleme çabasını eleştirerek, "kurumun itibarını korumayı mağdurların önüne koyduğunu" ifade etti. Bu skandalın, yüz milyonlarca doları aşan tazminat taleplerine yol açabileceği tahmin ediliyor.

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