Manavgat 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 18 Kasım 2024 / 00:01

MANAVGAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/256 Esas

KARAR NO : 2024/148

DAHİLİ DAVALI: GÜLSÜM ÇINAR,

Davacı TÜRKAN ŞEKER tarafından dahili davalı Gülsüm ÇINAR ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Geçit Hakkı davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Dahili davalı Gülsüm ÇINAR'ın mernis adresine çıkartılan tebligatın iade geldiği, yapılan adres araştırmasında da bir neticeye ulaşılamadığı anlaşılmakla, yukarıda esas ve karar numarası yazılı gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Davanın Kabulü ile:

1-Antalya ili, Manavgat ilçesi, Seki mahallesi, 278 ada 912 parsel sayılı davacı adına kayıtlı taşınmaz lehine, fen bilirkişisi tarafından hazırlanan06/05/2019 tarihli rapor ve ekindeki krokide 1 nolu güzergah olarak gösterilen Antalya ili, Manavgat ilçesi, Seki mahallesi, (eski90 parsel ) yeni 812 ada 20 parsel sayılı taşınmazdan 1 nolu güzergah ile belirlenen ‭‭191,40 m²'lik bölümden GEÇİT HAKKI KURULMASINA,

Dair, ilamın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde, Mahkememize veya başka bir yer Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili Hukuk Dairesi'nde İstinaf Kanun Yolu açık olmak üzere tebliğ yerine geçmek üzere işbu karar ilgililerine ilanen tebliğ olunur.