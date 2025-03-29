Manavgat Belediye Başkanı Kara, belediye personeliyle bayramlaştı

Kaynak: ANKA
Manavgat Belediye Başkanı Kara, belediye personeliyle bayramlaştı

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Ramazan Bayramı öncesinde belediye personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Kara, "Manavgat Belediyesi, çalışanlarının emeği ve halkımızın desteğiyle güçlüdür. Tüm çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor; aileleriyle birlikte afiyet, huzur ve mutluluk içerisinde bir bayram diliyorum" diye konuştu.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Ramazan Bayramı öncesinde belediye personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Kara, "Manavgat Belediyesi, çalışanlarının emeği ve halkımızın desteğiyle güçlüdür. Tüm çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor; aileleriyle birlikte afiyet, huzur ve mutluluk içerisinde bir bayram diliyorum" diye konuştu.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Kara'ya, belediye personeli ile bayramlaşmasında, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. ziyaretlerde Başkan Kara, belediye çalışanlarıyla tek tek sohbet ederek onların bayramlarını kutladı ve özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Kara, Manavgat Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu vurguladı. Konuşmasında, “Halkımıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepimiz Manavgat’a hizmet etme sorumluluğunu taşıyoruz ve bunu en iyi şekilde yerine getirebilmek için çabalıyoruz. Manavgat Belediyesi, çalışanlarının emeği ve halkımızın desteğiyle güçlüdür. Tüm çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor; aileleriyle birlikte afiyet, huzur ve mutluluk içerisinde bir bayram diliyorum" ifadelerini kullandı.

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