Manavgat Belediye Başkanı Kara, parti üyeleriyle bayramlaştı

Kaynak: ANKA
Manavgat Belediye Başkanı Kara, parti üyeleriyle bayramlaştı

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP Manavgat İlçe Örgütü tarafından düzenlenen geleneksel bayramlaşma törenine katılarak partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP Manavgat İlçe Örgütü tarafından düzenlenen geleneksel bayramlaşma törenine katılarak partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Manavgat İlçe Örgütü binası önünde düzenlenen bayramlaşmada Kara’nın yanı sıra CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, CHP Antalya Milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aliye Coşar ve Aykut Kaya, CHP Antalya Gençlik Kolları İl Başkanı Onur Kayar, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Kara, "Dargınlıkların son bulduğu, sevginin, hoşgörünün ve paylaşmanın arttığı güzel günlere hep birlikte ulaşacağız. Hep birlikte, omuz omuza, hiçbir ayrım gözetmeden, bu güzel kente hizmet etmeye devam edeceğiz. En önemli projemiz bir olmuş, birlik olmuş bir Manavgat’tı. Bunu sağladıysak ne mutlu bizlere" dedi.

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