Manavgat Belediye Başkanı Kara'dan 14 Mart'ta anlamlı ziyaret

Kaynak: ANKA
Manavgat Belediye Başkanı Kara'dan 14 Mart'ta anlamlı ziyaret

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan hastane ve Aile Sağlığı Merkezleri'ni ziyaret etti. Kendisi de hekim olan Başkan Kara, sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek, onlara beyaz karanfil takdim etti.

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ilçede bulunan hastaneleri ve Aile Sağlığı Merkezleri'ni ziyaret ederek, meslektaşları ile bir araya geldi.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN TÜM SAĞLIK EMEKÇİLERİMİZE MİNNETTARIZ"

Kara, sağlık çalışanlarının büyük bir fedakârlık ve özveriyle görev yaptıklarını belirterek, "Her koşulda halk sağlığı için gece gündüz çalışan tüm sağlık emekçilerimize minnettarız. Tüm meslektaşlarımın ve sağlık emekçilerinin Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Sağlık alanında çalışanların haklarının korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için her zaman destek olmaya devam edeceğim" dedi.

Sağlık çalışanları bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Tıp Bayramı’nda kendilerini yalnız bırakmayan Niyazi Nefi Kara’ya teşekkür etti.

Manavgat Belediye Başkanı Kara'dan 14 Mart'ta anlamlı ziyaret

Son Haberler
Şehit ailelerine destek
Şehit ailelerine destek
23 yaşındaki gencin feci ölümü! 28.kattan düştü
23 yaşındaki gencin feci ölümü! 28.kattan düştü
Fren yerine gaza basınca markete girdi! Saniyelerle kurtuldular
Fren yerine gaza basınca markete girdi! Saniyelerle kurtuldular
Tıp öğrencilerinin ’beyaz önlük’ heyecanı
Tıp öğrencilerinin ’beyaz önlük’ heyecanı
Türkiye'nin en sıcak yeri Zonguldak oldu
Türkiye'nin en sıcak yeri Zonguldak oldu