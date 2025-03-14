Manavgat Belediye Başkanı Kara'dan 14 Mart'ta anlamlı ziyaret

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ilçede bulunan hastaneleri ve Aile Sağlığı Merkezleri'ni ziyaret ederek, meslektaşları ile bir araya geldi.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN TÜM SAĞLIK EMEKÇİLERİMİZE MİNNETTARIZ"

Kara, sağlık çalışanlarının büyük bir fedakârlık ve özveriyle görev yaptıklarını belirterek, "Her koşulda halk sağlığı için gece gündüz çalışan tüm sağlık emekçilerimize minnettarız. Tüm meslektaşlarımın ve sağlık emekçilerinin Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Sağlık alanında çalışanların haklarının korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için her zaman destek olmaya devam edeceğim" dedi.

Sağlık çalışanları bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Tıp Bayramı’nda kendilerini yalnız bırakmayan Niyazi Nefi Kara’ya teşekkür etti.