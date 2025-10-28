CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen döneminde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni dalga geldi. Soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

ARALARINDA OTEL SAHİBİ VE İŞ İNSANLARI DA VAR

Operasyonlarda otel sahibi ve yöneticileriyle, iş insanları ve belediye çalışanlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltındakilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

ESKİ BAŞKAN SÖZEN TUTUKLANMIŞTI

7 Eylül'de eski Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen ve bazı iş insanlarıyla belediye çalışanları 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'yolsuzluk' suçalamalarıyla gözaltına alınmıştı. Şükrü Sözen, Fatih Sözen ve Sözen'in belediye başkanlığı döneminde imar müdürü olarak görev yapan Zafer Keçer tutuklanmıştı.