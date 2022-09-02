﻿Manavgat Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan ilana göre, Antalya ili Manavgat Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 şoför alınacaktır.

Adaylar başvurularını 2 Eylül 2022 tarihine kadar yukarı Pazarcı Mahallesi 4010 Sokak Numara 2/Z2 Manavgat Antalya adresine yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Affa uğramış olsalar bile belli suçlardan mahkum olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı ve akıl hastalığı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Emekliliğe hak kazanmamış olmak veya emekli olmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

En az D sınıfı ehliyete SRC4 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak,

En az okur yazar olmak,

Manavgat İlçesi'nde ikamet ediyor olmak.