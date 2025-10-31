Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlı arasında yer alan eski belediye başkan yardımcıları Bülent Özgüven, Can Özgüven ve İş insanı Levent Ardıç tutuklandı.

Diğer 2 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Böylece soruşturmaya ilişkin tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında 5 zanlı daha tutuklanmıştı.

Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

ESKİ BAŞKAN SÖZEN TUTUKLANMIŞTI

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 7 Eylül'de eski Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen ve bazı iş insanlarıyla belediye çalışanları gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Şükrü Sözen, Fatih Sözen ve Sözen'in belediye başkanlığı döneminde imar müdürü olarak görev yapan Zafer Keçer tutuklanmıştı.

CHP ÜYELİKLERİNİ ASKIYA ALMIŞTI

Manavgat Belediyesine düzenlenen yolsuzluk operasyonu nedeniyle; Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile önceki dönem belediye başkanı Şükrü Sözen'in CHP üyeliği, Özgür Özel yönetimi tarafından askıya alınmıştı. Sürece zarar vermemek için sustuğunu söyleyen Sözen, "İsmimi hak etmediğim bu sığ tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla CHP'den istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Parti üyeliğinin askıya alınması üzerine eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, partisinden istifa etmişti.

Sözen, istifa kararını şu sözlerle duyurmuştu:

Görevimizi yaparken emanete ihanet etmedik. Halimizden şikayet etmedik, büyüğümüze saygı duyduk. Küçüğümüzü sevdik. Boş ve yararsız işlerle uğraşmadık. Manavgat'ımızın öz değerlerini koruduk. Kişilere değil, halka hizmet ettik. Kötülüğe meyletmedik. Kaynaklarımızı boşa sarf etmedik. Halkımızın ve kamunun hakkına sahip çıktık. Hatamız varsa kabullendik. Haklı olduğumuz yerde de sesimizi yükselttik. Eğilip bükülmedik, kimsenin de cebine girmedik. Göreve geldikten çok kısa süre sonra hain FETÖ'nün ülkemize zarar verdiği dönemlerde biz de bu süreden nasibimizi alarak hak etmediğimiz halde 16 ay halkımıza hizmet etmekten mahrum bırakıldık. 16 ayın sonunda hiçbir ceza almadan 'hiçbir kamu zararı yoktur, hiçbir suç unsuru yoktur' ibaresiyle beraat edip kaldığımız yerden hizmetlerimize devam ettik.

"CHP'DEN ALMIŞ OLDUĞUM BİR TEBLİĞ, BENİ VE AİLEMİ FAZLASIYLA ÜZMÜŞTÜR"

Görevini onur ve gururla teslim ettiğini anlatan Sözen, "Belediye başkanlığımızı tam anlamıyla yerine getirmiş olmanın vicdan rahatlığı ile görevimizi devretmişken, ne yazık ki son günlerde dede, baba ocağı olarak gördüğümüz, büyük gayret ve emeğimizin olduğuna inandığımız Manavgat Belediyesi'nin ülke genelinde üzücü bir şekilde yer alması yüreğimizi sızlattı, acıttı. Bu sürecin şokunu yaşarken mensubu olmaktan hayatımın her aşamasında gurur duyduğum, ailem ve atalarımdan bana miras olan CHP'den almış olduğum bir tebliğ, beni ve ailemi fazlasıyla üzmüştür. Yaşanan bu süreçle ilgili uzaktan ve yakından hiçbir ilgi ve alakam olmamasına rağmen üyeliğimin askıya alınmış olması tebliği ve gerekçesi, beni derinden yaralamıştır.

'PARTİME ZARAR VERMEMEK ADINA...'

Yaşamım boyunca hiçbir zaman halkımızın, ailemin ve partililerimin başını öne eğecek hiçbir oluşumun içinde asla olmadım. Görev sürecim de dahil olmak üzere hayatımın her aşamasında baskılara boyun eğmeden doğru bildiğim yolda dimdik yürümüşken, yaşanan bu sürecin başından beri, hak etmediğim yanlış bilgilendirmelere rağmen partime, Manavgat'ımıza ve belediyemize zarar vermemek adına sessizliğimi korudum. Herkes bilir ki Şükrü Sözen her platformda, her koşulda hakkını ve doğru bildiklerini sonuna kadar savunacak cesaret ve donanıma sahiptir. CHP çatısı altında Manavgat'ımıza ve ülkemize vermeye çalıştığım hizmet süreci hayatımın en büyük onurudur, çocuklarıma bırakacağım en büyük mirastır. Şeref, haysiyet ve onurum her şeyin üzerindedir. Partime zarar vermemek adına ve ismimi hak etmediğim bu sığ tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.