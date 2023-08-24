Manavgat Şelalesi'nde tehlikeli serinlik

Manavgat Barajı'nda elektrik üretimi için su depolaması yapılınca, şelaleden akan suyun seviyesi azaldı. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı tatilcinin ziyaret ettiği şelaledeki su seviyesinin azalması ile bazı alanlarda kayalıklar görünür hale geldi.

Şelalede 'Bu alanda suya girmek, yüzmek tehlikelidir' yazılı tabelalarına rağmen bazı ziyaretçilerin suya girdiği görüldü. Şelalenin aktığı kayalardan suya atlayanlar, tehlikeye aldırış etmeden yüzdü. Bazıları da şelale çevresindeki büyük taşların üzerine çıkıp, arkadaşlarıyla sohbet etti. Önceki yıllarda suyun az olduğu zamanlarda adacığa çıkan onlarca tatilci, su seviyesinin ani yükselmesiyle mahsur kalmış ve itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.