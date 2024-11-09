Manavgat Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden
MANAVGAT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MANAVGAT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE KAYITLI AŞAĞIDA ADI VE SOYADI / ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLERE DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİ MÜKELLEFLERİN BİLİNEN ADRESLERİNE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN 213 SAYILI V.U.K'UN 103,104,105,106 MADDELERİ GEREĞİNCE İLANEN TEBLİĞİNE KARAR VERİLMİŞ OLUP, BUNUN ÜZERİNE İLAN YAZISI DAİREMİZİN İLAN KOYMAYA MAHSUS YERİNE 07/11/2024 TARİHİ İTİBARİYLE ASILMIŞTIR. BU TARİHİ İZLEYEN 15 GÜN İLAN TARİHİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. BU TARİHTEN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE MÜKELLEFİN BİZZAT VE BİLVEKALE MÜRACAAT EDENLERE YERİNDE ADRES BİLDİRENLERE İSE RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI , AKSİ TAKDİRDE İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞİN YAPILMIŞ SAYILACAĞI HUSUSU İLAN OLUNUR.
Sıra No
VERGİ NO
TC KİMLİK NO
PLAKA
Soyad Ad/ UNVAN
ADRES
VERGİ DONEMİ
ANA VERGİ KODU
ANA TAKİP DOSYA NO
TAKİP DOSYA NO
Vergi Aslı Borcu Toplamı
Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
Toplam Borç
1
590 059 1384
11843338540
İBRAHİM KULABAŞ
YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA
01/2020-12/2020
0010
2024080966Ldf0000003
2024080914Ldw0000014
11.257.027,46
0,00
11.257.027,46
2
590 059 1384
11843338540
İBRAHİM KULABAŞ
YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA
01/2020-12/2020
1084
2024080966Ldf0000003
2024080914Ldw0000014
3.545.963,65
0,00
3.545.963,65
3
590 059 1384
11843338540
İBRAHİM KULABAŞ
YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA
01/2020-12/2020
3080
2024080966Ldf0000003
2024080914Ldw0000014
33.773.005,17
0,00
33.773.005,17
4
590 059 1384
11843338540
İBRAHİM KULABAŞ
YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA
04/2020-06/2020
3080
2024080966Ldf0000003
2024080914Ldw0000022
18.615.091,62
0,00
18.615.091,62
5
590 059 1384
11843338540
İBRAHİM KULABAŞ
YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA
07/2020-09/2020
3080
2024080966Ldf0000003
2024080914Ldw0000040
15,151,516,41
0,00
15.151.516,41
#ilangovtr BASIN NO: ILN02118367