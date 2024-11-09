Manavgat Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden

Yayın Tarihi:

MANAVGAT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MANAVGAT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE KAYITLI AŞAĞIDA ADI VE SOYADI / ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLERE DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİ MÜKELLEFLERİN BİLİNEN ADRESLERİNE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN 213 SAYILI V.U.K'UN 103,104,105,106 MADDELERİ GEREĞİNCE İLANEN TEBLİĞİNE KARAR VERİLMİŞ OLUP, BUNUN ÜZERİNE İLAN YAZISI DAİREMİZİN İLAN KOYMAYA MAHSUS YERİNE 07/11/2024 TARİHİ İTİBARİYLE ASILMIŞTIR. BU TARİHİ İZLEYEN 15 GÜN İLAN TARİHİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. BU TARİHTEN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE MÜKELLEFİN BİZZAT VE BİLVEKALE MÜRACAAT EDENLERE YERİNDE ADRES BİLDİRENLERE İSE RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI , AKSİ TAKDİRDE İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞİN YAPILMIŞ SAYILACAĞI HUSUSU İLAN OLUNUR.

Sıra No

VERGİ NO

TC KİMLİK NO

PLAKA

Soyad Ad/ UNVAN

ADRES

VERGİ DONEMİ

ANA VERGİ KODU

ANA TAKİP DOSYA NO

TAKİP DOSYA NO

Vergi Aslı Borcu Toplamı

Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı

Toplam Borç

1

590 059 1384

11843338540

İBRAHİM KULABAŞ

YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA

01/2020-12/2020

0010

2024080966Ldf0000003

2024080914Ldw0000014

11.257.027,46

0,00

11.257.027,46

2

590 059 1384

11843338540

İBRAHİM KULABAŞ

YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA

01/2020-12/2020

1084

2024080966Ldf0000003

2024080914Ldw0000014

3.545.963,65

0,00

3.545.963,65

3

590 059 1384

11843338540

İBRAHİM KULABAŞ

YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA

01/2020-12/2020

3080

2024080966Ldf0000003

2024080914Ldw0000014

33.773.005,17

0,00

33.773.005,17

4

590 059 1384

11843338540

İBRAHİM KULABAŞ

YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA

04/2020-06/2020

3080

2024080966Ldf0000003

2024080914Ldw0000022

18.615.091,62

0,00

18.615.091,62

5

590 059 1384

11843338540

İBRAHİM KULABAŞ

YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA

07/2020-09/2020

3080

2024080966Ldf0000003

2024080914Ldw0000040

15,151,516,41

0,00

15.151.516,41

#ilangovtr BASIN NO: ILN02118367