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Hortum Antalya'yı vurdu. Zarar büyük. Seralar harabeye döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gece saatlerinde kuvvetli sağanakla fırtına etkili oldu. Çolaklı Mahallesi'nde oluşan hortum nedeniyle bazı seraların çatısı çöktü, muz ağaçları ve meyveler zarar gördü.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 18:52
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Manavgatı hortum vurdu. Muz seraları parçalandı

Hortum Antalya'yı vurdu. Zarar büyük. Seralar harabeye döndü
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İlçe Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve Manavgat Muz Üreticileri Birliği Başkanı Önem Gök, seralarda incelemelerde bulunarak üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle 16-17 dönüm serada zarar oluştuğunu belirterek, üreticilerin bu tür afetlere karşı seralarını ve tarım ürünlerini sigorta yaptırmaları gerektiğini söyledi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Üreticilerden Ferhat Açar da 5,5 dönümlük muz serasının 4 dönümünün çatısının çöktüğünü, ürünlerin zarar gördüğünü dile getirdi.

Hakan Akar ise 14 dönüm muz serasının 7 dönümünde ciddi hasar oluştuğunu ifade etti.

Sabah geldiklerinde seralarının hortumdan dolayı çöktüğünü gördüklerini anlatan Haydar Ünal, sigorta şirketinin hasar tespit çalışmalarına başladığını aktardı. (AA)

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