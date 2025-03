Manavgatlılar, İmamoğlu’na destek için bir araya geldi

CHP’nin yurt genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği protesto gösterileri, Manavgat’ta da geniş bir katılımla yapıldı.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen mitinge Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile eşi Hacer Ceyhan Kara’nın yanı sıra CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, Saadet Partisi Manavgat İlçe Başkanı İlhami Demiral, Zafer Partisi Manavgat İlçe Başkanı Mustafa Topaç, Demokrat Parti Manavgat İlçe Başkanı Aylin Tezcan Çelik, DEVA Partisi Manavgat İlçe Başkanı Dilaver Akpolat ve Türkiye İşçi Partisi Manavgat İlçe Başkanı Şerife Aslan katıldı.

Mitinge katılan binlerce vatandaş, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atarak Ekrem İmamoğlu’na desteklerini gösterdi. Ellerinde Türk bayrakları ve “Özgürlük ve Demokrasi” pankartları taşıyan kalabalık, Türkiye’nin farklı illerinde de süren protestolara destek verdi.

Başkan Kara, mitingde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

Değerli hemşehrilerim, İstiklal Marşı’mızı söyledik değil mi? Ne ile başlıyor İstiklal Marşımız? Korkma diyor! Korkma! Korkmuyoruz. Mustafa Kemal’in askerlerinden korkuyorlar çünkü onlar ‘Çanakkale geçilmez’ dedi. Mustafa Kemal’in askerleri, ‘Anadolu’yu işgal edemezsiniz’ dedi. Mustafa Kemal’in askerleri ‘Tam bağımsız Türkiye’ dedi. Manavgat emniyet güçlerine sağduyularından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye’nin en iyi okullarında, ODTÜ’de, Bilkent’te, Boğaziçi Üniversitesi’nde en seçkin öğrencileri ilk isyanı yaktılar Ankara’da, İstanbul’da. Durduramadınız, durduramayacaksınız. O gençler, Mustafa Kemal Atatürk’ün gençleri. Bizim evlatlarımız. Onları durduramayacaksınız.Biz bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin ay yıldızlı bayrağına bağlı, Türkiye’ye bağlı bir Cumhurbaşkanı adayımızı seçtik. Ekrem Başkanı seçtik. Ekrem Başkanımız bir şey dedi: "Her şey güzel olacak" dedi. "Her şey güzel olacak" dedi. "Her şey güzel olacak’ dedi. Hep beraber iktidara sahip olacağız. Önümüz açık, yolumuz açık, hep beraber yürüyeceğiz. Ne mutlu Türk’üm diyene, ne mutlu Mustafa Kemal’in askerlerine, ne mutlu benim hemşehrilerime, ne mutlu halkıma.